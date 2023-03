Lo scontro auto-scooter vicino al Comune e la tragedia, la vittima è Ciro Amenta

Si indaga sull'incidente avvenuto vicino al Comune di Lentini e costato la vita al giovane.

Ciro Amenta, 28 anni, è la vittima del tragico incidente avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 30 marzo, in via Macello a Lentini, in provincia di Siracusa.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità e sulla quale sono in corso le indagini di rito. La Procura del capoluogo aretuseo ha aperto un’inchiesta per far luce sulla dinamica dello scontro auto-scooter che ha portato alla morte del giovane.

Incidente in via Macello a Lentini, la vittima è Ciro Amenta

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane – che viaggiava a bordo di uno scooter – si sarebbe scontrato con un’auto modello Renault Scenic in via Macello, non lontano dagli uffici del Comune di Lentini.

Inutile, purtroppo, l’intervento del personale del 118 nel tentativo di salvare la vita del giovane, deceduto poco dopo l’impatto.

Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per il ragazzo, soprattutto da parte di amici e parenti. “Ciao ciruzzo, non meritavi questo! Nonostante tutto avevi un cuore grande. Ne abbiamo fatte di cose insieme, ci rivedremo e ne faremo tante altre ancora”, scrive il cugino Pietro.

“Non ci posso ancora credere”, si legge in altri messaggi di persone sconvolte dall’ennesima tragedia sulle strade siciliane.

Fonte immagine: profilo Facebook