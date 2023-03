Disgrazia vicino agli uffici del Comune, scontro mortale tra scooter e auto: vittima un 28enne

Nulla da fare per il giovane, coinvolto in un incidente fatale nei pressi degli uffici comunali di via Macello a Lentini (SR).

L’ennesima tragedia in strada: un nuovo incidente mortale si è verificato questa mattina nel centro abitato di Lentini, in provincia di Siracusa.

La vittima è un giovane di 28 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note.

Incidente mortale in via Macello a Lentini, la ricostruzione

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dei fatti, avvenuti intorno alle ore 12 di oggi (giovedì 30 marzo) nei pressi degli uffici comunali di via Macello. Secondo una prima ricostruzione, il 28enne – che viaggiava a bordo di uno scooter – si sarebbe scontrato con un’auto. In seguito all’impatto, per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno tentato di soccorrere la vittima, anche i vigili urbani di Lentini. Proprio agli agenti toccherà ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e individuare eventuali responsabilità per il sinistro mortale.

La tragedia avvenuta nella mattinata nel Siracusano è solo l’ultima di una lunga serie registrata in Sicilia negli ultimi giorni. La settimana scorsa, infatti, si è conclusa con due terribili incidenti mortali: quello di Custonaci, che ha portato alla morte di 6 persone, e quello avvenuto lungo la Strada Provinciale 1, costato la vita a un giovane.

Immagine di repertorio