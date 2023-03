Tragedia di Custonaci: ecco chi sono le vittime della strage

Scene raccapriccianti durante l'estrazione dei corpi delle vittime dalle auto accartocciate

Verrà ricordata come una delle stragi automobilistiche più gravi che hanno mai insanguinato le strade del Trapanese. Il bilancio dello scontro tra l’Alfa 159 e il Fiat Doblò, avvenuto ieri sera nel rettilineo che collega Custonaci con la statale 187, con sei morti e una settima persona che lotta per la vita, è pesantissimo.

Matteo Cataldo e la moglie Maria Grazia Ficarra

Le vittime

Svelati i nomi che hanno perso la vita: il conducente dell’Alfa, Vincenzo Cipponeri, 44 anni di Custonaci, e i componenti delle due famiglie a bordo della Fiat Doblò: Matteo Cataldo, di 70 anni, la moglie Maria Grazia Ficarra, 67 anni, il figlio Danilo Cataldo, 44; i cugini Matteo Schiera, di 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, di 69. Una mattanza, causata intorno alle 19 da un impatto come detto violentissimo, tale da non lasciare scampo a sei dei sette occupanti, e con alcune delle vittime rimaste tragicamente intrappolate tra le lamiere. I testimoni parlano di scene raccapriccianti, in particolare quando si è trattato di estrarre i corpi dalle auto accartocciate. Un lavoro faticoso per i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Danilo Cataldo

Intanto emergono ulteriori particolari, come quello di Matteo Cataldo che, insieme alla moglie Maria Grazia Ficarra, e al figlio Danilo, e ai cugini Matteo Schiera e la moglie Anna Rosa Romancino, si trovava a Custonaci per per trascorrere una giornata di relax. Durante la strada di ritorno l’appuntamento con la morte.