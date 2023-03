Weekend di sangue in Sicilia, l’incidente in moto e la morte di Filippo sulla Provinciale 1

Un fine settimana tragico sulle strade siciliane tra la strage di Custonaci e l'incidente autonomo che ha ucciso un 23enne.

Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta nell’alta valle del fiume Alcantara, in provincia di Messina: la vittima è un ragazzo di 23 anni, Filippo Milone.

La tragedia è avvenuta lungo la Strada Provinciale 1 di Mojo Alcantara nella mattinata di domenica 26 marzo 2023.

L’incidente nell’alta valle dell’Alcantara, morto Filippo Milone

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica della disgrazia. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre si trovava in giro con una comitiva di amici. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo lungo la Provinciale 1 – che collega le province di Catania e Messina – e si sarebbe schiantato contro le barriere di protezione della strada.

In seguito al violento impatto, il giovane sarebbe morto sul colpo. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso del personale del 118, giunto in seguito alla segnalazione dei testimoni della tragedia. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Taormina per eseguire i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima, Filippo Milone, era residente a Barcellona Pozzo di Gotto e lavorava in una ditta assieme al padre.

Purtroppo, quello che ha portato alla morte di Filippo Milone non è stato l’unico incidente tragico in Sicilia nelle ultime ore. A Custonaci, nel Trapanese, per l’esattezza lungo la Provinciale 16, uno scontro tra due auto ha provocato ben 6 vittime e una ferita grave.

Fonte foto: Facebook – Fox Robin Campanino – Campanino