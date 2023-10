Scontro in via Marconi, ennesimo incidente con feriti a Palermo

Polizia e operatori del 118 sul luogo dell'incidente per i rilievi.

Si è registrato, nel primo pomeriggio di oggi, un incidente tra un’auto e due scooter in via Marconi a Palermo.

Il bilancio è di due feriti.

Incidente in via Marconi a Palermo, due feriti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda si sarebbe scontrata – per motivi ancora da accertare – con due scooter all’angolo con via Cusmano. In seguito al violento impatto, i conducenti dei mezzi a due ruote sarebbero rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità sull’accaduto.

La tragedia ad Avola

Un altro incidente, questa volta purtroppo con esito mortale, si è registrato nel Siracusano, ad Avola. La vittima è un centauro di 22 anni, deceduto in seguito a uno scontro tra due moto in via Aldo Moro.

