Incidente mortale nel Siracusano, scontro tra moto: morto un 22enne, grave secondo centauro

Un incidente mortale si è verificato nella notte ad Avola. Un giovane di 22anni ha perso la vita, un altro motociclista è grave.

Un incidente stradale mortale si è verificato nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre a sul lungomare di Avola, in provincia di Siracusa.

Incidente Avola, chi è la vittima

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 22enne originario di Avola in sella alla sua moto ha perso la vita dopo essere stato protagonista di uno schianto con un’altra motocicletta. L’incidente mortale è avvenuto in via Aldo Moro, le moto coinvolte sono una Africa twin e una Kawasaki.

Sul luogo dell’incidente si sono presentati i carabinieri e i sanitari del 118, i quali hanno provveduto a prestare soccorsi ai malcapitati. Purtroppo, nonostante l’intervento, per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare.

Un secondo motociclista grave

Il secondo centauro è stato soccorso in gravi condizioni e sarebbe stato trasportato urgentemente in ospedale. Nell’occasione, sarebbero rimaste ferite anche altri due soggetti.