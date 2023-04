Incidente in via Messina Marine, scontro auto-moto: un ferito grave

Paura nella serata di ieri a Palermo, per l'ennesimo incidente stradale. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote.

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, martedì 11 aprile, in via Messina Marine a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto e una moto sarebbero entrati in collisione per cause ancora da comprendere.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 48 anni, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla del capoluogo siciliano.

Incidente Palermo, accertamenti in corso

Nessuna conseguenza particolare, invece, per il conducente dell’auto che si è scontrata con la moto. Sul posto, oltre ai sanitari, si sono presentati anche gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso.

Sono in corso gli accertamenti per determinare dinamica e responsabilità di quanto accaduto. Secondo le prime ipotesi, a causare l’impatto potrebbe essere stata una manovra azzardata.