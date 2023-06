Scontro tra Fiat e Suv in via Montepellegrino, intervengono polizia e 118

Ancora un incidente nelle scorse ore a Palermo: la prima ricostruzione.

Paura nel pomeriggio di domenica 18 giugno a Palermo, dove – tra via dei Cantieri e via Montepellegrino – si è verificato un incidente.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, anche se una donna è finita in ospedale.

Incidente in via Montepellegrino, scontro tra Fiat e Suv

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Fiat 600 e un Suv – avrebbero impattato nei pressi dell’incrocio tra via dei Cantieri e via Montepellegrino.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Infortunistica Stradale di Palermo per i rilievi di rito e la gestione della viabilità e i sanitari del 118 per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro. Un altro incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri anche in viale Margherita Di Savoia altezza via Mater Dolorosa.

Il sinistro più grave, però, si è verificato sulla Palermo-Mazara (A29), all’altezza di Terrasini, dove in seguito a uno schianto auto-moto sono rimaste ferite quattro persone, due purtroppo in modo grave.

