Grave incidente sulla Palermo-Mazara, schianto auto-moto: quattro feriti, due gravi

Ancora un grave incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, quattro feriti di due due gravi. La ricostruzione dell'accaduto.

Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto nel territorio del Comune di Terrasini (Palermo) e avrebbe coinvolto un’auto e un mezzo a due ruote.

Le condizioni dei feriti

L’incidente stradale ha causato il ferimento di quattro persone. Due di queste si troverebbero in gravi condizioni e sarebbero stati portati in ospedale in codice rosso.

Fortunatamente, in base a quanto emerso finora, nessuno dei feriti si troverebbe in pericolo di vita. Maggiori dettagli sull’incidente avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara potrebbero giungere nelle prossime ore.

Nelle scorse ore un altro incidente

Un altro scontro si è verificato lungo la Marza-Pozzallo, in provincia di Ragusa. Nell’occasione, anche in questo caso, sono rimasti coinvolti un’auto e una moto. L’incidente sarebbe stato frontale.

Ad avere la peggio, nell’occasione, è stato il conducente del mezzo a due ruote per il quale è stato disposto il trasferimento in ospedale a Catania.

Foto di repertorio