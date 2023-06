Violento incidente nel Ragusano, frontale tra auto e scooter: un ferito grave in ospedale

Un grave incidente è avvenuto ieri pomeriggio lungo la Marza-Pozzallo, in provincia di Ragusa. Preoccupano le condizioni di un uomo.

Non si arrestano gli incidenti stradali in Sicilia. Un grave sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 17 giugno, lungo la Marza-Pozzallo, all’altezza del “secondo scivolo”, in provincia di Ragusa.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un 40enne che si trovava alla guida di uno scooter e una donna, conducente di un’auto. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe stato frontale.

Incidente sulla Marza-Pozzallo, soccorsi e condizioni

Ad avere la peggio, nell’occasione, è stato il conducente del mezzo a due ruote per il quale è stato disposto il trasferimento in ospedale a Catania. Il ferito – le cui condizioni sono apparse subito gravi – è stato trasportato nella città etnea in elisoccorso. Meno preoccupante, invece, lo stato di salute della donna.

Sul luogo dell’incidente avvenuto sulla Marza-Pozzallo si sono presentati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per provvedere ai rilievi del caso e alla ricostruzione di quanto accaduto.

Foto di repertorio