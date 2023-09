Paura in via Quintino Sella, pedone investito: scatta la corsa al Policlinico

Per il giovane travolto in strada a Palermo è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere.

Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre si è registrato un pericoloso incidente stradale in via Quintino Sella a Palermo.

Ad avere la peggio è stato un giovane pedone, investito mentre attraversava la strada.

Incidente in via Quintino Sella a Palermo, pedone investito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato travolto da un’auto mentre attraversava le strisce all’incrocio tra via Quintino Sella e piazza Nascè. L’incidente, naturalmente, ha provocato un rallentamento del traffico nella zona.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il giovane, rimasto ferito, al Policlinico per gli accertamenti di rito. Presenti anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

La tragedia di viale Lazio

Purtroppo questo non è l’unico incidente grave che si è registrato a Palermo negli ultimi giorni. Lo scorso giovedì, infatti, una donna di 76 anni – insegnante in pensione – ha perso la vita dopo essere stata travolta da un camion dell’Esercito in viale Lazio.

Immagine di repertorio