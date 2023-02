Scontro scooter-Suv, l’ennesimo grave incidente: 35enne in Rianimazione

Un incidente drammatico nel cuore di Siracusa, in via Von Platen: ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Nelle scorse ore si è registrato un nuovo grave incidente stradale in Sicilia, nello specifico in via Von Platen a Siracusa.

L’impatto, che ha coinvolto uno scooter e un’auto, è avvenuto nei pressi della caserma dei vigili del fuoco del capoluogo aretuseo.

Incidente in via Von Platen a Siracusa, un ferito grave

Rimane da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto, al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sarebbero stati uno scooter e un Suv. L’impatto sarebbe avvenuto nei pressi della caserma dei vigili del fuoco.

Ad avere la peggio è stato un giovane di circa 35 anni, in sella allo scooter. In seguito all’intervento degli operatori del 118, il giovane è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. In base alle poche informazioni disponibili, al momento il ragazzo si troverebbe ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio.

Non si tratta del primo grave incidente a Siracusa di questo drammatico 2023. La città intera, infatti, ricorda con dolore la tragica scomparsa di Maddalena Galeano, la sportiva 19enne morta in seguito a un incidente stradale nei pressi della rotatoria in via Monti. Anche nel resto della Sicilia, purtroppo, la scia di sinistri non si ferma: tra gli ultimi si ricorda quello avvenuto lo scorso 6 febbraio lungo l’autostrada A20, nei pressi della galleria Telegrafo.

Immagine di repertorio