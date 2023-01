Lo scontro mortale alla rotatoria, morta la 19enne Maddalena

Aveva solo 19 anni la ragazza coinvolta nel tragico incidente tra uno scooter e un'auto in via Monti a Siracusa.

Si è concluso in tragedia con la morte della giovane Maddalena, 19 anni, l’incidente avvenuto ieri sera in via Monti a Siracusa.

Purtroppo il trasferimento all’ospedale di Catania e l’intervento delicato subìto non sono stati sufficienti a salvare la vita della piccola.

Incidente in via Monti, morta Maddalena

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto in via Luigi Monti a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter a bordo del quale viaggiava la vittima 19enne si sia scontrato contro un’auto nei pressi di una rotatoria.

La ragazzina, che pare indossasse il casco al momento dell’impatto, sarebbe stata sbalzata fuori dal mezzo a due ruote. Dopo il violento impatto contro l’asfalto, la 19enne è rimasta gravemente ferita. Dopo l’intervento del 118, Maddalena è stata trasferita all’ospedale San Marco di Catania e sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa.

Il ricovero e le cure dei medici del reparto di Terapia Intensiva, purtroppo, non sono state sufficienti a salvarle la vita. Per la 19enne non c’è stato nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’incidente mortale: l’accusa è di omicidio stradale. Le autorità competenti hanno già disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’impatto.

Immagine di repertorio