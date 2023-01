Violento scontro scooter-auto, 15enne in Terapia Intensiva a Catania

Grave sinistro a Siracusa, nello specifico in via Monti: ad avere la peggio una giovane di 15 anni, trasferita in un ospedale di Catania. Ecco come sta.

Sono in corso le indagini dopo il terribile incidente stradale avvenuto ieri sera in via Monti a Siracusa, che ha coinvolto una giovane di 15 anni.

La ragazza si trova in ospedale, purtroppo in gravi condizioni.

Incidente in via Monti a Siracusa, grave 15enne

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio degli inquirenti, lo scooter della ragazza abbia impattato violentemente contro un’auto nei pressi di una rotatoria. In seguito al violento impatto, la 15enne – che pare indossasse il casco – sarebbe stata sbalzata fuori dal mezzo finendo sull’asfalto dopo un “volo” di diversi metri.

A provocare l’incidente potrebbe essere stato il mancato rispetto di una precedenza, ma si tratta solo di una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro. Oltre alle forze dell’ordine, sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118 per trasferire la malcapitata in ospedale.

La giovane si trova attualmente in ospedale a Catania, in Terapia Intensiva e con prognosi riservata sulla vita. Avrebbe subito un delicato intervento chirurgico alla testa.

Si prega per la piccola coinvolta in questo incidente, l’ennesimo che sconvolge la Sicilia in questo gennaio particolarmente drammatico sulle strade. Un altro sinistro mortale si è verificato proprio pochi giorni fa, sempre in provincia di Siracusa, nello specifico ad Augusta lungo la Statale 114dir.

Immagine di repertorio