Ancora sangue in Sicilia, scontro mortale sulla Statale 114dir: una vittima

L'ennesimo incidente mortale in Sicilia: dopo la tragedia sulla Gela-Catania, un nuovo sinistro fatale si registra sulla Statale 114 ad Augusta. Ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Ancora una tragedia sulle strade siciliane: un incidente mortale si è registrato questa mattina lungo la Strada Statale 114dir “Della Costa Saracena”, nel territorio comunale di Augusta (in provincia di Siracusa).

Il bilancio è una persona ferita e di una vittima. Si tratta di un uomo, 59 anni, S.A. .

Incidente mortale sulla Statale 114dir ad Augusta

A dare notizia del sinistro è l’Anas, intervenuta sul posto per la gestione della viabilità. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scontrarsi sono stati un furgone e un mezzo pesante. Una persona sarebbe rimasta ferita, un’altra purtroppo è deceduta.

Ecco la nota Anas sul sinistro mortale: “La strada statale 114dir “Della Costa Saracena” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, in territorio comunale di Augusta (SR). Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.

La Sicilia è rimasta già sconvolta da diverse tragedie in strada in questo gennaio 2023. L’ultimo incidente mortale è avvenuto proprio ieri mattina lungo la Catania-Gela, nel territorio di Piazza Armerina, ed è costato la vita a una maestra di Acate, Maria Carmela Di Bennardo.