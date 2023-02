Schianto fatale sulla A20, incidente autonomo uccide 2 donne vicino alla galleria Telegrafo

L'autostrada A20 Messina - Palermo è teatro di un nuovo incidente mortale: ecco la prima ricostruzione della tragedia.

Ancora una tragedia in Sicilia: nel primo pomeriggio del 6 febbraio 2023, intorno alle 15.15, si è verificato un incidente mortale lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, poco dopo la zona dove si trova la galleria Telegrafo.

Le vittime, secondo le prime informazioni, sarebbero due donne. Le autorità competenti non hanno ancora diffuso notizie relative alle generalità delle malcapitate.

Incidente mortale sull’A20, vicino alla Galleria Telegrafo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Pare si sia trattato di un incidente autonomo, con protagonista un’auto modello Cupra Formentor. Il veicolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe schiantato ad alta velocità contro un muro di contenimento per poi ribaltarsi.

In seguito al violento impatto, avvenuto lungo l’autostrada A20, al chilometro 16.900 in direzione Palermo, sul posto sono giunti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Si sono registrati, naturalmente, dei rallentamenti nella zona interessata.

Un altro sinistro mortale, purtroppo, si è verificato in provincia di Catania, per l’esattezza a Piedimonte Etneo: anche in questo caso, in seguito a uno scontro tra due auto avvenuto nel cuore della notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023, hanno perso la vita due persone.

