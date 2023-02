Tragico incidente nel Catanese, lo scontro e l’incendio: due vittime

Nuova tragedia in provincia di Catania, incidente stradale uccide due persone a Piedimonte Etneo.

L’ennesimo incidente mortale in Sicilia si è verificato nella notte in contrada San Gerardo nel territorio di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania.

Le vittime sono due. Le generalità, al momento, non sono state diffuse dalle autorità competenti.

Incidente mortale in contrada San Gerardo a Piedimonte Etneo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro, verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, si sarebbero scontrate due auto. In seguito al fortissimo impatto, un incendio avrebbe interessato uno dei due veicoli (una Fiat). Purtroppo due persone sono morte in seguito allo scontro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Un altro incidente, fortunatamente con esito differente, si è verificato nella mattinata tra via Umberto e via Monsignor Ventimiglia a Catania, non lontano dal punto in cui in queste ore si stanno concludendo i festeggiamenti agatini.

Un altro sinistro mortale si è verificato in Sicilia nelle scorse ore. In particolare, un centauro è morto a Vittoria dopo un tragico scontro frontale tra la sua moto e un’auto lungo il ponte sul fiume Ippari sulla Strada Provinciale 18.

