Tragedia a Vittoria: centauro si scontra con auto e precipita da un ponte

Un motociclista di 30 anni è morto oggi a Vittoria dopo essere precipitato giù dal ponte a seguito di un frontale con un'automobile

Un drammatico incidente si è verificato quest’oggi, intorno alle 12,20, lungo il ponte sul fiume Ippari sulla Strada Provinciale 18 all’ingresso di Vittoria, nei pressi del cimitero.

Gaudenzio Fortunato, giovane 30enne vittoriese, ha perso la vita mentre viaggiava a bordo della sua motocicletta Yamaha.

La vittima, che era uscita in comitiva con tre amici centauri, si è scontrata frontalmente con una Fiat Multipla ed è poi precipitata giù da una scarpata che delimita la carreggiata.

Gaudenzio doveva sposarsi il prossimo agosto

Secondo le prime ricostruzioni, il povero ragazzo, lavoratore edile, avrebbe compiuto un volo di circa 15 metri.

Inutile si è rivelato l’intervento dell’ambulanza del 118: per il 30enne, ritrovato sotto il ponte, non c’era più nulla da fare.

Una vera e propria tragedia: Gaudenzio Fortunato avrebbe dovuto sposarsi il prossimo agosto.

La sp 18 è chiusa dalle 12, con il traffico veicolare paralizzato da Vittoria per Santa Croce Camerina: le autorità stanno provvedendo a deviare i mezzi in transito per Scoglitti e per Comiso.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine, che hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti nel drammatico impatto.

(Foto Franco Assenza)