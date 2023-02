Paura a Catania, auto si ribalta in via Umberto: traffico interrotto

Momenti di paura stamattina in via Umberto per un incidente. L'auto si è ribaltata sull'asfalto, ecco cos'è accaduto.

Momenti di paura quelli vissuti stamattina in centro storico a Catania, mentre è in corso la Festa di Sant’Agata. Una Fiat Panda di colore grigio si è ribaltata in via Umberto, angolo con via Monsignor Ventimiglia, per cause ancora da comprendere.

Secondo le prime informazioni, il mezzo sembrerebbe essersi cappottato sull’asfalto probabilmente al sopraggiungere di una seconda auto che non avrebbe rallentato all’altezza dell’incrocio.

Incidente via Umberto, soccorsi sul posto

Da capire se possa esserci stato un impatto o e la Fiat Panda si sia ribaltata a seguito di una brusca manovra. La circolazione stradale lungo via Umberto è stata interrotta, mentre sul posto è intervenuto un carro attrezzi per provvedere alla rimozione del mezzo incidentato.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale. Fortunatamente l’incidente non avrebbe provocato gravi conseguenze al conducente del mezzo o ad altre persone presenti.

Foto di Maurizio Santangelo