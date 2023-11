Incidente in via XX Settembre, scontro tra auto: c’è una persona ferita

Ennesimo incidente a Vittoria, due auto si scontrano in un incrocio. Una ragazza è rimasta ferita in condizioni lievi.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via XX Settembre, angolo via Fanti, a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sul punto si sarebbe verificata una “carambola” tra auto. A rimanere coinvolte nel sinistro sono state una Fiat Panda di colore blu e una Nissan Micra rossa vecchio modello.

Una giovane ferita

Colpito anche un terzo veicolo che si trovava parcheggiato sul punto. Nell’occasione è rimasta ferita la ragazza che si trovava alla guida della seconda auto ma, fortunatamente, non si parlerebbe di condizioni preoccupanti.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 di Vittoria insieme ai vigili del fuoco e i vigili urbani. Effettuati i rilievi per determinare la dinamica del sinistro. Da comprendere se il sinistro possa essere stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta in queste ore.

Foto di Franco Assenza