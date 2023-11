Maltempo in Sicilia, allagamenti e raffiche di vento su diverse province: crolla ponteggio edile

Il maltempo si è abbattuto sulla Sicilia, causando non pochi disagi. Tante strade invase dalle pioggia, problemi per il vento forte.

Dopo tante giornate contraddistinte dal sole e dal caldo anomalo, il maltempo si è abbattuto improvvisamente sulla Sicilia. Pioggia e vento hanno segnato la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre, in particolare lungo i versanti settentrionali e orientali dell’isola, dove si sono conosciute le precipitazioni più forti.

Disagi a Palermo

Un acquazzone ha colpito la città di Palermo, con allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone del capoluogo siciliano. Per diversi minuti via Ernesto Basile è diventata un vero e proprio fiume, così come testimoniato da alcuni residenti che hanno pubblicato sui social le immagini di auto rimaste bloccate a causa dell’acqua alta.

Allagamenti a Catania

Pioggia battente anche a Catania e provincia, dove una bomba d’acqua è stata segnalata nella serata di mercoledì 22 novembre. Allagamenti in alcune zone dell’hinterland etneo, in particolare lungo le strade di collegamenti tra i paesi etnei.

Crolla impalcatura nel Messinese

Momenti di paura si sono invece vissuti in via Crispi a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove alle 5.30 del mattino di oggi le forti raffiche di vento hanno fatto crollare un ponteggio edile installato all’esterno di un edificio. L’impalcatura è finita in strada, fortunatamente senza colpire auto o passanti a causa dell’orario.

A causa della forte ondata di maltempo di queste ore (con un’allerta meteo di colore arancione), molti Comuni della Sicilia hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di giovedì 23 novembre. Clicca qui per conoscere l’elenco delle amministrazioni che hanno adottato il provvedimento

