Dal caldo anomalo al maltempo, scatta l’allerta meteo arancione in Sicilia: ecco dove

Previsioni meteo in peggioramento per la Sicilia: nuova ondata di maltempo in arrivo, con scuole e uffici chiusi in alcuni Comuni. Ecco tutte le ultime notizie.

Allerta meteo arancione in Sicilia per la giornata di giovedì 23 novembre 2023: torna, dopo una lunghissima estate e un autunno insolitamente caldo, il maltempo. Ecco tutti gli aggiornamenti e i provvedimenti dei singoli Comuni su scuole e uffici pubblici chiusi per rischio idrogeologico alto.

Allerta meteo arancione in Sicilia, 23 novembre 2023

Secondo il bollettino sul rischio idrogeologico della Protezione civile della Regione Siciliana, l’allerta sarà arancione (medio-alta) per il settore nord-orientale e meridionale dell’Isola. Allerta gialla solo in provincia di Agrigento e in provincia di Trapani, dove i fenomeni temporaleschi dovrebbero essere meno preoccupanti.

Nel documento si legge: “Dal tardo pomeriggio – sera di oggi, mercoledì 22 novembre 2023 e per le successive 18-24 ore, si prevedono:

Piogge e temporali sparsi, specie settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento;

Venti da forti a burrasca dai quadranti orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Le temperature – particolarmente alte in questo anomalo autunno – si abbasseranno e rientreranno nelle medie stagionali, avvicinandosi maggiormente a quelle normalmente percepite in inverno. Le massime saranno comunque abbastanza alte, soprattutto a Messina e Palermo, dove nelle ore più calde si raggiungeranno anche i 19-20 gradi.

Scuole chiuse?

L’allerta meteo arancione per maltempo, per la giornata del 23 novembre 2023, riguarderà quasi tutta l’Isola. In alcuni Comuni si procederà con la chiusura di scuole, cimiteri e uffici pubblici al fine di garantire la sicurezza dei cittadini in caso di forti temporali. Su QdS.it la lista in aggiornamento con i vari territori interessati.

Immagine di repertorio