Schianto tra Piaggio Liberty e Opel: un ferito grave al Villaggio Santa Rosalia

Un altro grave incidente a Palermo: 35enne ricoverato al Civico.

Terribile incidente in via San Raffaele Arcangelo, al Villaggio Santa Rosalia di Palermo: il bilancio è di un ferito, purtroppo in condizioni gravi.

Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.

Incidente al Villaggio Santa Rosalia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, nella serata tra mercoledì e giovedì si sarebbero scontrati – per cause da accertare – due mezzi: uno scooter Piaggio Liberty e un’auto modello Opel Insignia. Ad avere la peggio in seguito all’impatto il 35enne a bordo del mezzo a due ruote, ferito gravemente. Illeso, invece, il conducente dell’auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi e le operazioni di soccorso. Presenti anche gli operatori del 118, che hanno trasferito il ferito all’ospedale Civico: purtroppo è ricoverato in prognosi riservata, con diverse fratture.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La tragedia nel Messinese

Un altro incidente all’alba di giovedì 11 gennaio ha avuto, purtroppo, conseguenze tragiche. Un ragazzo di 21 anni – Paolo Zaiti, di Alcara Li Fusi (ME) – è morto in seguito a uno schianto mentre si trovava alla guida di un fuoristrada. Feriti i tre amici che viaggiavano con lui. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Immagine di repertorio