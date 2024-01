Tragico incidente sulla Provinciale 161, è Paolo il 21enne morto all’alba

Ecco chi è l'ultima vittima della strada in Sicilia: distrutta dal dolore la comunità di Alcara Li Fusi (ME).

Si chiamava Paolo Zaiti e aveva solo 21 anni il giovane morto in seguito al tragico incidente avvenuto nelle scorse ore lungo la Strada Provinciale 161 ad Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Il sinistro, che ha provocato anche tre feriti (fortunatamente non gravi), è avvenuto poco dopo le 5 del mattino dell’11 gennaio 2024.

La comunità è sconvolta dal dolore per l’ennesima vittima della strada in un 2024 che si sta rivelando, già dai primi giorni, estremamente tragico sul fronte degli incidenti.

L’incidente e la morte di Paolo Zaiti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne era alla guida di un fuoristrada e – per cause ancora da verificare – a un certo punto il veicolo sarebbe finito fuori strada e si sarebbe ribaltato. Per Paolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Feriti, ma per fortuna lievemente, i tre amici che avevano trascorso la serata con lui.

La Procura di Patti ha avviato un’inchiesta per fare luce sull’incidente mortale. Nelle prossime ore è prevista l’autopsia sul corpo di Paolo Zaiti, che potrebbe fornire agli inquirenti dati utili per le indagini.

Il cordoglio

Nel frattempo sui social sono numerosissimi i messaggi di cordoglio per il giovane, molto conosciuto nel piccolo Comune del Messinese. Tra i tanti che hanno voluto dedicare un pensiero alla vittima e alla sua famiglia c’è il sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso, che su Facebook scrive: “Ci associamo al dolore della comunità alcarese per il tragico lutto che l’ha colpita per la scomparsa del giovane Paolo Zaiti, che a solo 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Sant’Agata è vicina ai familiari e alla cittadinanza tutta”. Vicinanza alla comunità di Alcara anche il Comune di Militello Rosmarino (ME), che “si stringe vicino alla famiglia, offrendo il suo sostegno e le sue più sincere parole di conforto”.

Una scia di tragedie

Il nome di Paolo Zaiti si aggiunge a quello di tantissimi giovani che hanno perso la vita in incidenti stradali in Sicilia da inizio anno. Prima di lui c’è stato Placido Santi, 22enne di Biancavilla morto in un sinistro fatale a Santa Maria di Licodia (CT) lo scorso lunedì.

Tre, invece, le vittime sulla strada durante le Feste: a Capodanno sono morti il 26enne Matteo Virzì, di Belpasso, e il medico ragusano Angelo Giudice; nel giorno dell’Epifania, poi, il 43enne Filippo La Barbera è rimasto ucciso in un fatale incidente. Lascia la moglie e un figlio piccolo.

Fonte della foto: Facebook