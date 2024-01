Tragedia dell’Epifania a Palermo, si piange Filippo La Barbera: “Proteggi tuo figlio”

L'incidente fatale in scooter, c'è rabbia e dolore a Palermo dopo l'ennesima disgrazia in strada.

Non si arresta la lunga scia di incidenti mortali sulle strade siciliane. L’ultima vittima è Filippo La Barbera, 43 anni, rimasto coinvolto in uno schianto fatale mentre viaggiava a bordo del suo scooter in via Lanza di Scalea.

L’uomo lascia la moglie e un figlio piccolo. Una tragedia simile a tante altre che conclude queste Feste natalizie come sono iniziate: con il sangue lungo le strade, sempre meno sicure e fonte di dolore immenso. A Capodanno altri due casi simili: due sinistri fatali hanno posto fine a un ragazzo di 26 anni e a uno stimato medico del Ragusano.

L’incidente in cui è morto Filippo La Barbera

Secondo una prima ricostruzione del sinistro mortale, il 43enne avrebbe perso improvvisamente – per cause ancora da chiarire – il controllo della propria moto mentre viaggiava lungo via Lanza di Scalea. Lo schianto sarebbe avvenuto vicino a un supermercato: l’uomo sarebbe finito a terra con il suo mezzo e l’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale quasi subito.

Sono in corso le indagini dei vigili urbani sulla dinamica dell’incidente che ha ucciso Filippo La Barbera. Anche se la dinamica rimane al vaglio degli inquirenti, sono tanti a “mettere sotto accusa” il pessimo stato delle strade. Nell’area in cui è avvenuto l’incidente, infatti, ci sarebbe un pericoloso avvallamento sull’asfalto, che di certo rende la zona difficile da transitare, soprattutto per i mezzi a due ruote.

Il cordoglio

Sono diversi i messaggi d’addio per il 43enne Filippo La Barbera, scomparso tragicamente in un momento che doveva essere di festa e allegria. Tra questi c’è anche quello della moglie, che su Facebook scrive: “Ti porterò per sempre nel mio cuore, non doveva andare così. Angelo nostro, proteggi soprattutto il nostro bambino. Ti amerò per sempre vita”.

Foto da Facebook