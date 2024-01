Lo schianto nella notte di Capodanno e la tragedia: Belpasso piange il giovane Matteo

Ecco chi è la vittima del terribile incidente avvenuto a Capodanno a Belpasso: il cordoglio del sindaco e degli amici di Matteo Virzì

Nella notte di Capodanno, un tragico incidente stradale a Belpasso si è portato via un ragazzo di soli 26 anni del posto, Matteo Virzì.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il 26enne alla guida di una Peugeot 107, in via Valcorrente, strada che collega il paese con la zona industriale di Piano Tavola, si è schiantato contro il guardrail ed è morto sul colpo. Il passeggero, un 25enne, anche lui di Belpasso, è rimasto ferito. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Sono intervenuti sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere.

Il cordoglio per Matteo Virzì

L’intera comunità del comune etneo non riesce a darsi pace per l’immane tragedia che ha portato via un ragazzo di soli 26 anni.

“Cosa dire di fronte ad una morte improvvisa? Un incidente, una tragedia che ha messo fine ad una giovane vita. Porgo le mie più sincere condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore per la dipartita di Matteo Virzì” sono state le parole affrante del sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

“Matteo, dolcissimo ragazzo, non ci posso credere”; “Che dolore immenso, mi stringo al dolore della famiglia, sono mamma e non posso pensare ad un notizia così dolorosa, riposa in pace Matteo! È da lassù dai conforto ai tuoi cari” scrivono invece devastati dal dolore amici e conoscenti del ragazzo.

Tra questi, però, c’è chi punta il dito su quella ‘maledetta’ strada priva di adeguata sicurezza: “Bisogna mettere in sicurezza quella strada maledetta. Buia, guard-rail che sporge in prossimità dell’incrocio, auto che girano di colpo per non girare in rotatoria… È molto trafficata, non bisogna perdere tempo!”.

