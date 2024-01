Tragedia di Capodanno nel Catanese, incidente mortale a Belpasso

A perdere la vita un 26enne di Belpasso nel sinistro autonomo avvenuto in via Valcorrente, nella frazione di Piano Tavola. Il ragazzo era alla guida della propria auto insieme ad un altro giovane.

Un incidente stradale mortale si è verificato in territorio di Belpasso, nel Catanese, durante la notte di Capodanno. Il 2024 si apre dunque con una nuova tragedia sulle strade isolane. A perdere la vita un 26enne di Belpasso nel sinistro autonomo avvenuto in via Valcorrente, nella frazione di Piano Tavola.

Immediati i soccorsi ma per il 26enne non c’è stato nulla da fare

Il ragazzo era alla guida della propria auto insieme ad un altro giovane, di 25 anni, condotto in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno estratto dal veicolo il corpo senza vita del 26enne, e ai Carabinieri della Stazione di Belpasso, per i rilievi del caso.

In via di accertamento le cause del sinistro

Del ragazzo condotto in ospedale non si sa quali siano le condizioni di salute, al momento. L’incidente sarebbe stato causato dallo scontro tra il mezzo e il guardrail centrale della strada. Le cause sono in corso di accertamento.