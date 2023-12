Belpasso, scontro sulla SS121: 3 feriti

Incidente e feriti lungo la SS121 in territorio di Belpasso. Il sinistro si è verificato in direzione Catania.

Il bilancio di un incidente tra due auto, verificatosi lungo la SS121 in territorio di Belpasso, è di tre feriti. Il sinistro si è verificato in direzione Catania intorno alle 13:30 nelle vicinanze dello svincolo per i Villaggi Giaconia-Palazzolo. Si sono scontrate abbastanza violentemente una Smart e una Peugeot, molte componenti dei veicoli sono a lungo rimaste sparse sulla strada.

Feriti trasportati in ospedale

Ferite tre persone. Gli automobilisti in transito hanno prestato il primo soccorso ai malcapitati. Sul posto poi sono giunte le ambulanze che hanno condotto in ospedale le persone coinvolte. Intervenuto pure il personale dell’Anas che si è occupato di gestire il traffico. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Paternò.