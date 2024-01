Schianto mortale nella notte nel Catanese: la vittima è il 22enne Placido Santi

Inutili i soccorsi per il 22enne, ennesimo morto sulle strade siciliane.

È Placido Santi, 22 anni, la vittima del terribile incidente mortale verificatosi nella notte in via Cavaliere Bosco a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania.

Il giovane, originario di Biancavilla, è rimasto coinvolto in un sinistro mentre era alla guida del suo scooter. Proseguono le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Incidente mortale, muore Placido Santi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo del proprio mezzo – per cause ancora da accertare – e avrebbe sbattuto la testa dopo essere finito sull’asfalto. Sul posto, in seguito alla segnalazione del sinistro, avvenuto nel territorio di Santa Maria di Licodia (CT), sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri.

I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili: il giovane è deceduto poco dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla.

Le altre giovani vittime del nuovo anno

Innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social indirizzati alla famiglia di Placido Santi: sono parole di dolore ma anche di rabbia per l’ennesima vittima della strada. E in Sicilia, purtroppo, di morti in incidenti stradali se ne contano tantissimi negli ultimi giorni.

Già da Capodanno due tragedie hanno sconvolto l’Isola: la prima è avvenuta a Belpasso (CT) ed è costata la vita a un ragazzo di 26 anni, Matteo Virzì; la seconda è avvenuta nel Ragusano e ha provocato la morte di uno stimato medico, Angelo Giudice. In più, le Feste si sono concluse nel peggiore dei modi a Palermo, dove il 43enne Filippo La Barbera. L’uomo, sposato e padre di un bimbo piccolo, è deceduto in seguito a un incidente nella notte dell’Epifania.

