Scooter contro un muro nel Catanese, muore 22enne

Incidente stradale mortale a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Per cause ancora da chiarire, nella tarda serata di ieri (8 gennaio) un 22enne a bordo di uno scooter ha perso il controllo del veicolo a due ruote sulla strada Cavaliere Bosco finendo contro un muro.

L’arrivo dei soccorsi

Lanciato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 22enne al pronto soccorso di Biancavilla. Il giovane, secondo le prime informazioni, è morto subito dopo l’arrivo in ospedale. Presenti sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia per accertare la dinamica del sinistro.