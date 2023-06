Due scontri in strada in poche ore: quattro feriti, 44enne in rianimazione

Ancora drammi in strada nella provincia di Palermo: ecco il bilancio di due incidenti avvenuti nelle scorse ore.

Lunga scia di incidenti stradali a Palermo, sia nel capoluogo che a Capaci: il bilancio degli ultimi due sinistri è di ben 4 feriti.

Il più grave è un uomo di 44 anni, finito in rianimazione.

Incidenti a Palermo e Capaci, 4 feriti: 44enne in rianimazione

Rimane ancora da ricostruire la dinamica dei due incidenti, avvenuti nelle scorse ore. Il primo si è verificato intorno alle ore 21 del 19 giugno. In seguito a uno scontro tra un’auto e uno scooter in via Kennedy, a Capaci, un motociclista di 23 anni è finito in ospedale. Gli operatori del 118, intervenuti sul luogo del sinistro, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia: i medici hanno escluso la riserva sulla vita.

Il secondo incidente è avvenuto invece nel corso della scorsa notte in via Roma, a Palermo: si sono scontrati un Piaggio Beverly e una moto Honda Cb 125. In seguito all’impatto, un 44enne è rimasto ferito gravemente: trasferito d’urgenza all’ospedale Civico, si trova attualmente ricoverato in Rianimazioni con serie lesioni e fratture in tutto il corpo. La prognosi è riservata.

Nel weekend appena trascorso, gli incidenti in Sicilia sono stati numerosi: uno dei più gravi si è verificato sulla Palermo-Mazara (A29), conclusosi con un bilancio di 4 feriti.

