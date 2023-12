Inciviltà e violenza prima di Catania-Pescara: danneggiato pure autobus Amts [VIDEO]

Ferma condanna per gli episodi di violenza che si sono verificati. Comune e Amts si costituiranno parte civile.

Ha scatenato una serie di reazioni stizzite e colme di delusione quanto accaduto ieri sera nel quartiere Cibali, a Catania. L’amministratore comunale etnea, in riferimento agli atti di violenza avvenuti prima della gara di Coppa Italia Catania-Pescara e ai gravi danni perpetrati a un autobus utilizzato dai tifosi ospiti, e l’azienda del trasporto pubblico urbano hanno espresso la propria ferma condanna per quanto avvenuto. “Il Comune e l’Amts si costituiranno parte civile – si legge in una nota – nell’eventuale processo a carico degli autori.