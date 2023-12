Ultras del Catania assaltano il pullman del Pescara, caos fuori dal Massimino: ci sono fermati

Momenti di tensione all'inizio di Catania-Pescara di Coppa Italia, agguato alla tifoseria ospite. Necessario l'intervento della Polizia.

Momenti di tensione si sono registrati all’esterno dello stadio Angelo Massimino nel pre-partita di Catania-Pescara, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Le due tifoserie sono infatti entrate in contatto causando incidenti e tafferugli proprio a ridosso dell’impianto sportivo etneo.

In particolare, un gruppo di ultras del Catania ha assaltato il pullman con a bordo i tifosi abruzzesi, i quali sono stati presi di mira con un lancio di bombe carta e fumogeni in via Ala.

L’intervento di Polizia e Digos

I sostenitori ospiti, come da programma, avrebbero dovuto fare ingresso nell’impianto sportivo dopo l’inizio del match con l’intento di evitare possibili scontri. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia in assetto antisommossa e il personale della Digos che hanno impedito ulteriori conseguenze.

Il mezzo che stava portando i tifosi del Pescara allo stadio avrebbe subìto dei danni, in particolare a un finestrino. Le forze dell’ordine sarebbero riuscite a identificare alcuni facinorosi e si registrerebbero già dei fermati.