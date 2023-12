FOTO | Catania-Pescara 2-0, etnei avanti in Coppa Italia: le immagini più belle del “Massimino”

Il Catania regola per 2-0 il Pescara grazie alle reti di Castellini e Zammarini. Ecco le immagini più belle del match del "Massimino".

Il Catania di mister Lucarelli ottiene una vittoria convincente per 2-0 contro il Pescara nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Le reti di Castellini e Zammarini hanno garantito agli etnei il passaggio al prossimo turno della competizione. Nonostante le difficoltà legate a infortuni, squalifiche e assenze a in attacco, la formazione di Lucarelli è riuscita ad affrontare la partita con personalità e ha dimostrato un grande senso di sacrificio. La formazione inedita varata dall’allenatore toscano ha dato i propri frutti. Ecco le immagini più belle del successo del Catania allo stadio “Angelo Massimino”.