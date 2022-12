India, bevono alcol adulterato a un matrimonio: 37 morti

Molti degli ospiti in festa in seguito hanno sofferto di dolori addominali e perdita della vista e vomito. Alcuni di loro non sono sopravvissuti

Il consumo di alcol è stato vietato nello stato indiano orientale del Bihar dal 2016. Il divieto ha creato un fiorente mercato nero di alcolici fatti in casa illegali nello stato di 104 milioni di persone. Ora diverse dozzine di persone sono state vittime dell’alcol venduto al mercato nero. Secondo i parenti delle vittime, il liquore fatto in casa noto come “Mahua” o “Desi Daru” è stato bevuto in eccesso durante un matrimonio e altre celebrazioni nella regione lunedì, causando la morte di almeno 37 persone, anche se alcune fonti, senza conferma, parlano di oltre 60 vittime. Un agente di polizia ha dichiarato alle agenzia di stampa: “Più di due dozzine di persone hanno perso la vita nelle ultime 48 ore”. Molti degli ospiti in festa in seguito hanno sofferto di dolori addominali e perdita della vista e vomito. Alcuni di loro non sono sopravvissuti bevendo il liquore adulterato, spesso contenente il letale metanolo. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato oltre un centinaio di persone sospettate di essere legate alla produzione illegale. Sequestrati 600 litri di alcol del mercato nero. Il consumo e la vendita di alcolici, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è vietato in quattro stati indiani. Centinaia di persone muoiono ogni anno nel Paese asiatico a causa della contaminazione da alcol prodotto illegalmente.