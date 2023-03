Indian Wells, Alcaraz vince e torna numero uno al mondo

Il 19enne spagnolo ha vinto il Masters 1000 californiano ai danni di Medvedev

Carlos Alcaraz torna numero 1 a Indian Wells. Il 19enne spagnolo ha vinto il Masters 1000 californiano, riconquistando anche la vetta della classifica del ranking ATP ai danni di Nole Djokovic. Annichilito Daniil Medvedev, sulla sua superfice preferita dopo 19 vittorie consecutive. Ad Alcaraz è bastata poco più di un’ora e lo score è lo specchio perfetto di tutto ciò: 6-3, 6-2.

Nel torneo femminile, invece, il titolo è andato a Elena Rybakina che conquista così il suo primo WTA 1000 della carriera. La kazaka, che in semifinale aveva eliminato Iga Swiatek concedendole appena quattro game, ha battuto in finale la n. 2 del seeding Aryna Sabalenka (remake della finale degli Australian Open vinta dalla bielorussa) con lo score di 7-6(11), 6-4 in poco più di due ore.

Grazie alla semifinale ad Indian Wells, Jannik Sinner sale al numero undici nella classifica Atp mentre Dopo 912 settimane consecutive, Rafa Nadal non è più un Top 10. La classifica ATP di lunedì 20 marzo 2023 è la prima senza Nadal fra i primi 10 del mondo dal 25 aprile del 2005, 17 anni e 10 mesi fa. Quel giorno, Nadal è passato da numero 11 a numero 7 del mondo. E’ l’unico dei Top 10 presenti in classifica quel lunedì ancora in attività. Davanti a lui c’erano Roger Federer, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Marat Safin, Gaston Gaudio e Tim Henman. Dietro Andre Agassi, Carlos Moya e David Nalbandian.