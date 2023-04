Colto da infarto a 25 anni: salvato dai parenti

Prima dell'episodio sembra che il giovane non avesse mai manifestato problemi cardiaci

Un arresto cardiocircolatorio, mentre ci si trova i casa propria, a 25 anni, non è roba da tutti giorni. A esserne colpito, ieri mattina verso le 10, un giovane residente nel comune di Vigodarzere in provincia di Padova. Decisive, per salvarlo, sono state le manovre di rianimazione praticate dal posto, senza sosta, da parte di uno dei famigliari su indicazioni fornite via telefono dell’addetto della centrale operativa del 118 prima dell’arrivo dei soccorsi dal Cosma di Camposampiero.

Indagano i carabinieri

Prima dell’episodio il ragazzo, ancora ricoverato in condizioni assai critiche nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Padova, sembra non avesse mai manifestato problemi cardiaci. Del resto inusuali vista la giovane età. Del caso sono stati investiti anche i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza che cercano di far luce sulle reali cause dall’improvviso malore, anche con l’aiuto dei famigliari e dei sanitari che hanno preso in cura il ragazzo