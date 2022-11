Inflazione, Lagarde (Bce): “Non abbiamo ancora finito con il rialzo dei tassi”

Lo ha confermato la presidente della Bce: "Siamo impegnati a riportare l'inflazione al nostro obiettivo di medio termine".

Il lavoro della Banca centrale europea sul rialzo dei tassi non si è ancora concluso. Lo ha affermato, nuovamente, la presidente della Bce Christine Lagarde nella sua audizione trimestrale al Parlamento europeo.

Il prossimo 15 dicembre è in programma il prossimo Consiglio direttivo monetario e in quella occasione è previsto un nuovo aumento del costo del denaro. In occasione dell’ultima riunione, il Consiglio ha deliberato l’innalzamento dei punti base di 75 punti.

Lagarde: “Vogliamo riportare inflazione a nostro obiettivo”

“Siamo impegnati a riportare l’inflazione al nostro obiettivo di medio termine e siamo determinati ad assumere le misure necessarie per riuscirci”, ha aggiunto Lagarde. “Ci attendiamo di alzare i tassi di interesse ulteriormente, ai livelli necessari per assicurare che l`inflazione torni al 2% in maniera tempestiva”.

“Quanto a lungo dobbiamo spingerci – ha sottolineato Lagarde sull’innalzamento ulteriore dei tassi – e quanto velocemente dobbiamo arrivarci dipenderà dal nostro aggiornamento delle prospettive, dalla persistenza degli shock dalle reazioni di salari e aspettative di inflazione e dalla nostra valutazione sulla trasmissione della linea monetaria”.

Parallelamente al Consiglio di dicembre, al quale verranno anche aggiornate le previsioni economiche “definiremo anche i principi chiave per la riduzione dei degli stock di titoli nei portafogli dei nostri programmi di acquisti. È appropriato che il bilancio della Bce venga normalizzato nel corso del tempo in una maniera misurata e prevedibile”, ha aggiunto Lagarde.