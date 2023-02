Inflazione, Lagarde: “A marzo altro rialzo dei tassi, obiettivo 2%”

La presidente della Banca centrale europea annuncia un nuovo rialzo dei tassi di interesse: "Così riusciremo a ridurre l'inflazione".

Secondo la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, per combattere l’inflazione “nelle circostanze attuali i tassi di interesse sono lo strumento più efficiente e vi sono tutte le ragioni per ritenere che a marzo li rialzeremo di altri 50 punti base. Per il futuro, vedremo, dipenderà dai dati”.

Questo il pensiero della numero uno della Bce in occasione di un’intervista rilasciata al quotidiano indiano The Economic Times, a margine del G20 di Bangalore.

Inflazione, Lagarde: “Banche riflettano su aumento tassi”

“Se necessario, faremo ulteriori aumenti per riportare l’inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo”., ha aggiunto ancora Lagarde.

Per la presidente della Banca centrale europea “ci vorrà il suo tempo, ma quello che so è che riporteremo l’inflazione al 2% e mantenerla a quel livello in modo sostenibile”.

“Per combattere l’inflazione, vogliamo che i nostri aumenti degli interessi siano trasmessi al settore finanziario, comprese le banche. La mia speranza è che le banche riflettano anche questi aumenti dei tassi di interesse nella loro remunerazione dei depositi” conclude.