Influencer 21enne compra casa in contanti e si vanta su TikTok: su di lei pioggia di insulti

E’ finita nella bufera Katylee Bailey, influencer 21enne da quasi 3 milioni di follower. La colpa? Essersi “vantata” di aver comprato una casa alla sua giovane età senza mutuo. Un errore che le è costato una vera e propria gogna mediatica al grido di “non hai rispetto”: questo il più tenero dei messaggi ricevuti, visto che il tenore di tantissimi altri post sul suo conto è stato feroce.

Le scuse

Immediate le scuse, accompagnate, in un video, da lacrime di pentimento. «Volevo solo dire che mi dispiace per chiunque si senta come se mi stessi vantando della faccenda della casa – ha detto la giovane – Sì, il sistema è assolutamente sbagliato, non capirò mai il fatto di essere stata così fortunata», ha detto. La ragazza si è sentita in dovere di giustificare un successo della sua vita, travolta dall’odio di chi l’ha attaccata senza risparmiarle colpi.