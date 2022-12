Influenza, Pregliasco “Rischio tempesta perfetta, mascherina anti effetto Natale”

Ill virologo esprime il timore di un rialzo delle infezioni dopo le feste e invita a considerare l'uso della mascherina in contesti a rischio

Decine di genitori al chiuso in piccole stanze per assistere alla recita o ai canti di Natale dei figli, insieme ai fratellini. Tutti senza mascherina, stretti l’un l’altro. E fra gli spettatori si leva un coro di colpi di tosse. E’ uno dei contesti in cui ci si potrebbe trovare in questi giorni prefestivi. L’altro è in una metro affollata, fra gli starnuti del vicino e viaggiatori intenti a soffiarsi il naso. “Sicuramente” siamo di fronte al rischio di “una tempesta perfetta. Fra un’onda – non un’ondata – di casi Covid e un’impennata notevole di influenza. E sicuramente quello che sta succedendo e succederà nelle feste potrà portare elementi di rischio”, evidenzia all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, esprimendo il timore di un rialzo delle infezioni respiratorie dopo le feste e invitando a considerare l’uso della mascherina in alcuni contesti particolarmente a rischio. Missione: limitare un possibile ‘effetto Natale’.

Il virologo: “Mascherine hanno dimostrato di poter essere utili”

“E’ chiaro che le mascherine hanno dimostrato di poter essere utili – riflette – ma qui è una decisione politica quella di rimetterle in alcuni contesti. Di sicuro plaudo al fatto che almeno in ospedale e nelle strutture Rsa questo obbligo sia stato prorogato per proteggere i fragili. A questo punto, se non c’è una disposizione istituzionale” per altre situazioni particolarmente a rischio contagio, come mezzi di trasporto e luoghi chiusi e affollati, bisogna richiamare alla raccomandazione” di indossare questa protezione”. Un consiglio “ovviamente stringente soprattutto per i fragili”, precisa.