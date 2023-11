Infortuni: 4 operai feriti nel Messinese

Due incidenti sul lavoro e quattro operai feriti oggi nel Messinese. Il primo infortunio si è verificato in una scuola.

Due incidenti sul lavoro e quattro operai feriti oggi nel Messinese. Il primo infortunio si è verificato in una scuola di San Filippo del Mela dove due operai dell’impresa Grillo erano impegnati in lavori di restauro. I due, addetti al getto di calcestruzzo, si trovavano su un ponteggio e, a causa di un movimento anomalo del braccio meccanico che stavano sostenendo, sono stati sbalzati dalla piattaforma sbattendo rovinosamente a terra da un’altezza di circa 2 metri. Uno degli operai ha riportato fratture alle costole, mentre il secondo ha battuto la testa sul selciato provocandosi una ferita importante. Il secondo incidente, a Torregrotta, dove un’automobile ha impattato contro un ponteggio provocando la caduta di due operai che erano intenti a lavorare sull’impalcatura.

Chiesto un Tavolo sulla Sicurezza

“Nonostante i controlli e gli inviti al rispetto delle normative sulla sicurezza dei dipendenti, gli infortuni continuano senza sosta – affermano il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e il segretario generale della Filca Cisl Messina, Nino Botta – siamo stanchi di redigere un bollettino pressoché giornaliero di infortuni dei lavoratori delle costruzioni. In attesa di capire le dinamiche che hanno provocato l’incidente odierno, chiediamo alla prefettura di convocare il Tavolo sulla Sicurezza istituito con le parti sociali per fare il punto della situazione, discutere e trovare soluzioni in merito”.