Incidente in cantiere nel Messinese, due operai precipitano da ponteggio: uno è grave

L'operaio più grave è stato trasportato in codice rosso in Pronto Soccorso. Sul posto presenti le forze dell'ordine.

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, stavolta in provincia di Messina. Due operai sono rimasti feriti mentre stavano effettuando dei lavori all’interno di un cantiere edile di San Filippo del Mela, sul versante tirrenico del Messinese.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione della ex scuola elementare di piazza Fulci e, a quanto pare, sarebbero precipitati da un ponteggio.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i malcapitati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo. Uno dei due operai sarebbe giunto nel nosocomio in codice rosso, viste le sue gravi condizioni.

Forze dell’ordine presenti

Sul luogo dove si è consumato l’incidente si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale di San Filippo del Mela insieme ai carabinieri. In corso gli accertamenti per verificare le condizioni di sicurezza in cui stavano lavorando gli operai.