Insegnante riceve stipendio e pensione per 12 anni: danno erariale da 72 mila euro

Un insegnante, deceduta nel 2019, avrebbe ricevuto fino al 2018 stipendio e pensione pur avendo terminato il servizio nel 2006

Un insegnante ha percepito stipendio e pensione contemporaneamente per 12 anni.

L’incredibile vicenda è accaduta in Sicilia, dove l’istituto Giovanni Paolo I di Belpasso, a Catania, non ha mai trasmesso agli organi competenti il cosiddetto modello D, documento di rito per comunicare l’interruzione del servizio da parte dell’insegnante andata in pensione nel 2006.

La docente è morta nel 2019: per la Corte dei Conti il doppio emolumento, generato da un errore della dirigenza scolastica, ha causato un danno erariale da ben 72 mila euro.

Le autorità hanno così intentato un’azione di recupero anche nei confronti degli eredi.

Circa 290mila euro non dovuti

I mandati di pagamenti degli stipendi indebitamente erogati alla professoressa andata in pensione il primo settembre del 2006 fino al 31 agosto del 2018 ammontano a 289.805 euro. In base alla prescrizione quinquennale erano stati richiesti alla dirigente scolastica e alla dirigente amministrativa 72 mila euro.