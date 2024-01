Interventi in corso nel porto di Siculiana Marina

Il sindaco Peppe Zambito ha fatto il punto sui lavori avviati per il dragaggio e la costruzione di una banchina. Un percorso necessario per dotare il territorio di un’infrastruttura turistica funzionante

SICULIANA (AG) – Garantire infrastrutture moderne e funzionanti al fine di supportare la crescita del territorio dal punto di vista economico e sul fronte occupazionale. È questo uno dei principali obiettivi del Comune, che vede nei lavori avviati nell’area del porto la naturale prosecuzione di questo percorso pensato per il bene della comunità.

Per evidenziare come l’Ente continui a tenere i riflettori puntati su questo fronte il sindaco Peppe Zambito ha voluto fare il punto sugli interventi in corso nel porto di Siciliana Marina, che si stanno concentrando in particolare sulle attività di dragaggio e costruzione di una banchina.

“Si tratta di piccoli interventi – ha precisato il primo cittadino – ma che, dopo decenni di parole, rappresentano un segnale importante e concreto di un’idea di sviluppo che passa anche attraverso la realizzazione del porticciolo turistico”.

Come ha spiegato il primo cittadino nel suo aggiornamento alla cittadinanza, per definire le problematiche del porto – incompleto e non funzionale da oltre quarant’anni – l’Ufficio Tecnico del Comune ha predisposto uno studio volto alla scelta del dispositivo portuale da sviluppare successivamente come progetto degli “interventi per la messa in sicurezza delle opere marittime esistenti secondo quanto previsto dall’articolo 5 della Legge reginale 21/1998 per la riqualifica funzionale del porto di Siculiana marina”.

Il progetto in questione prevede nello specifico il prolungamento della diga di sopraflutto esistente con un primo braccio in direzione Nord-Nord-Est-Sud-Sud-Ovest per uno sviluppo di circa 130 metri e un secondo braccio con sviluppo curvilineo pari a circa 315 metri in direzione Ovest-Nord-Ovest-Est-Sud-Est destinato ad accogliere una flotta tipo di 475 imbarcazioni.

“Si tratta di un progetto di fattibilità tecnica – ha precisato e concluso il sindaco Zambito – e siamo consapevoli che la strada per un Porticciolo turistico funzionante è ancora molto lunga e difficile, ma non si tratta di un percorso impossibile”.