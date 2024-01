VIDEO | Intona la Haka in Parlamento, il discorso della giovane deputata della Nuova Zelanda

La giovane deputata ha deciso di portare davanti ai colleghi una Haka, danza che in Aula è stata intonata anche da altri parlamentari presenti

Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, la più giovane deputata della Nuova Zelanda, è diventata famosa per un discorso che ha deciso di portare in Parlamento intonando la famosa danza Maori. Il video, ripreso in tutto il mondo, è diventato subito virale.

La seduta del Parlamento neozelandese

La 21enne è stata l’indiscussa protagonista della seduta del Parlamento neozelandese dello scorso 13 dicembr. La giovane deputata ha deciso di portare davanti ai colleghi una Haka, danza che in Aula è stata intonata anche da altri parlamentari presenti.

video da X