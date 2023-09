La prima spettacolare Haka degli All Blacks ai Mondiali di rugby 2023

Rugby World Cup 2023: i padroni di casa, la Francia, hanno affrontato i temutissimi e molto forti All Blacks, ossia la Nuova Zelanda

Ieri sono partiti i Mondiali di rugby 2023, che quest’anno sono ospitati dalla Francia. Non poteva esservi apertura migliore per la prima partita ufficiale della Rugby World Cup 2023: i padroni di casa, la Francia, hanno affrontato i temutissimi e molto forti All Blacks, ossia la Nuova Zelanda.

L’Haka

L’Haka degli All Blacks ha un fascino incredibile, suggestiva da vedere e quando la nazionale di rugby neozelandese la mette in scena in un Mondiale è sempre affascinante. La squadra francese, però, così come il pubblico, non si è fatta intimidire. Infatti la partita è terminata con una vittoria per la Francia di misura: 27 a 13. Dunque la Nuova Zelanda ne è uscita sconfitta, ma da voto massimo la loro Haka come è possibile vedere dal video.