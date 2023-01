Striscia la Notizia, l’ex inviato Cristian Cocco indagato per estorsione

Le accuse da parte dell'operatore nei confronti dell'ex storico inviato di Striscia: "Cocco avrebbe preteso metà dei suoi compensi per farlo lavorare"

Cominciava i suoi servizi in Sardegna al grido di «Ajoo!». Cristian Cocco, storico inviato di Striscia la Notizia, adesso dovrà rispondere dell’accusa di estorsione davanti al gup del Tribunale di Oristano.

A puntare il dito è il cameraman che lavorava con lui.

Secondo l’operatore, Cocco avrebbe preteso metà dei suoi compensi per farlo lavorare.

Per il resto è un muro contro muro, perché Cristian Cocco nega ogni addebito e racconta una versione diversa dei fatti, secondo la quale non solo non avrebbe fatto pressioni nei confronti dell’operatore di ripresa, ma nemmeno avrebbe mai visto quei soldi.