Caso Apostolico, Salvini: “Giudice ha partecipato a manifestazioni pro-immigrati, è grave”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, punta ancora il dito contro la giudice Iolanda Apostolico: "Imbarazzante".

“Preoccupa e sconcerta quello che sta emergendo in queste ore. Un giudice che ha liberato diversi clandestini, che ha contestato le norme del Governo sull’immigrazione, in passato emerge abbia condiviso diversi insulti contro di me come ministro e abbia partecipato addirittura con il compagno a manifestazioni dell’estrema sinistra a favore degli immigrati”.

Lo dice in un video pubblicato su Facebook il leader della Lega e attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il quale punta il dito nuovamente contro la giudice catanese Iolanda Apostolico.

La giudice è finita nei giorni scorsi nel mirino del Governo per avere disapplicato il decreto Cutro sull’immigrazione, non convalidando il trattenimento nel centro di Pozzallo di quattro richiedenti asilo tunisini.

Salvini: “Imbarazzo per istituzioni”

Secondo Salvini, in occasione di quelle manifestazioni “si insultavano le forze dell’ordine al grido di assassini e animali: è motivo di profondo imbarazzo per tutte le istituzioni”. “Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio”, ha aggiunto ancora il ministro del Governo Meloni a conclusione del video.

Lo stesso Salvini, in queste ore, è atteso a comparire davanti ai giudici di Palermo per la nuova udienza del processo Open Arms, nel quale è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.