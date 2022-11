Ischia, Protezione civile: “Il 94% dei comuni italiani è a rischio frane”

A dichiararlo è Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile italiana

Il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ospite della trasmissione “Che tempo fa” condotta dal giornalista Fabio Fazio, ha parlato della tragedia che ha colpito la città di Ischia, dove una frana in seguito al maltempo ha causato la morte di 7 persone, tra cui due bambini e un neonato.

“Dobbiamo prendere atto che il territorio è fragile – ha dichiarato il capo Dipartimento – noi abbiamo più del 94% dei nostri Comuni soggetti a frana. Hanno erosione costiera e rischio alluvione, con un’esposizione di popolazione elevatissima. E parliamo solo di rischio idrogeologico. Abbiamo più di 620.000 frane censite, cioè conosciute. Abbiamo un territorio ampiamente sismico, in alcune aree e Regioni tutti i Comuni sono classificati con importanza sismica di rilievo. Dobbiamo prendere atto che la bellezza del nostro territorio viene scontata con la fragilità. Consapevolezza è il primo punto, che deve essere istituzionale in primo luogo – ha continuato Curcio – con la gestione e le risorse sul dissesto, le attività di prevenzione in generale e poi come cittadini trovare il modo di essere più presenti e spingerli di più anche nella sensibilizzazione della politica, la politica raccoglie l’esigenza del cittadino”.

“Da una parte la politica si deve interessare alle tematiche di resilienza, dall’altra parte il cittadino deve chiedere più sicurezza; nel momento in cui queste consapevolezze si uniscono – ha concluso – credo che andiamo in una direzione di miglioramento”.